Гамбург, Германия, , 20:36 — REGNUM «Гамбург» объявил о назначении на пост главного тренера команды специалиста Даниэля Тиуна на своем официальном сайте.

Сообщается, что бывший клуб 45-летнего немца «Оснабрюк» получил 300 тысяч евро компенсации от «Гамбурга». «Горожане» заключили двухлетнее соглашение с новым наставником.

Напомним, что ранее этот пост покинул Дитер Хеккинг, который не смог справиться с поставленной перед ним задачей на первый и последний сезон за рулем «Гамбурга». Команда не смогла вернуться в Бундеслигу, заняв четвертое место во втором дивизионе чемпионата Германии.