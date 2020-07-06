Москва, , 20:18 — REGNUM Столичный ЦСКА проявляет интерес к нападающему аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу.

Согласно информации портала Tuttomercatoweb, представители ЦСКА уверены, что 8 миллионов евро, предложенные за форварда, устроят руководство «Сан-Лоренсо».

Напомним, что минувшей зимой «Брюгге» пытался приобрести Гайку за 10 миллионов евро, но трансфер сорвался. Таким образом, южноамериканскому клубу придется продать аргентинца в это межсезонье в связи с финансовыми проблемами. Срок действия договора рассчитан еще на один сезон.

Также услугами 20-летнего игрока интересуются «Милан», «Интер», «Рома» и «Парма». Ранее Адольфо сообщал, что рассматривает вариант продолжения карьеры в Италии.

В нынешнем сезоне на счету Адольфо Гайчи пять забитых мячей в 12-ти матчах.