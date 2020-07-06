Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Наставник гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин, под руководством которого в сезоне 2018/19 «Ростов-Дон» добился серебряных медалей Лиги чемпионов, а сборная России — бронзовых наград чемпионата мира-2019, включён в список номинантов на звание лучшего тренера 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области 6 июля.

В число претендентов вошли также главные тренеры сборных Нидерландов, Испании и Норвегии — Эммануэль Майоннад, Карлос Вивер, Торир Хергейрссон.

Кроме этого, на премию претендует Габор Даньи (ГК «Дьер»).