Ереван, , 15:05 — REGNUM Спортсмены из Армении не смогут принять участие в Играх стран СНГ из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 6 июля заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

6 июня состоялось совещание руководителей органов госуправления физической культурой и спортом стран СНГ. Представители ведомств обсудили проведение первых Игр стран СНГ.

«К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ», — заявил Мартиросян.

Отметим, Игры стран СНГ должны пройти с 4 по 11 сентября в Казани. Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что Игры планируется провести в соответствии с графиком.

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