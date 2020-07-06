Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Спортзалы и бассейны в Грузии в скором времени смогут возобновить работу, если обеспечат условия эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Сообщается, что это решение было принято 6 июля во время заседания координационного совета, на котором председательствовал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Департаменту инспекции труда было поручено сегодня опубликовать рекомендации для спортивных заведений, проверки их выполнения должны начаться с 7 июля.

«Плавательные бассейны и спортивные залы откроются после проверки инспекции труда», — говорится на в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Грузии работники спортивных заведений и люди, занимающиеся спортом, неоднократно выходили на акции протеста, требуя разрешить открыться бассейнам и спортивным залам. Протестующие возмущались, почему в общественном транспорте ездить разрешили, а заниматься спортом в помещении — нет.

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