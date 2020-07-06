Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге уже согласовали эскиз строящегося к Универсиаде-2023 Дворца водных видов спорта. Об этом заявили в горадминистрации.

Как передает интернет-газета Znak, площадь здания дворца составит около 60 000 кв. м. Для объекта придумали многоуровневую систему разведения потоков людей.

Костяк дворца составят три бассейна — прыжковой, тренировочный и спортивный демонстрационный, сообщает глава разработавшего эскиз бюро Archinform Тимур Абдуллаев.

Здание планируют использовать и после универсиады, в частности, для проведения крупных соревнования по водным видам спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2023 году пройдёт летняя Универсиада.

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