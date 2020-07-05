Краснодар, , 23:06 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита», обыгравшие в гостях «Краснодар» в матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), досрочно стали чемпионами России. Встреча, прошедшая 5 июля в Краснодаре на стадионе «быков», завершилась со счетом 4:2.

В составе гостей голевыми действиями отметились Сердар Азмун (дубль), Артем Дзюба (пенальти) и Алексей Сутормин. У хозяев поля оформил дубль Даниил Уткин.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 62 очка и стал не досягаем для конкурентов. Клуб «Краснодар», в активе которого 45 баллов, находится на третьей позиции. Второе место в таблице занимает московский «Локомотив», который за четыре тура до окончания чемпионата уступает 13 баллов «Зениту».

Таким образом, петербургский клуб гарантировал себе первое место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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