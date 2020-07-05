Вена, , 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».

»Гонка шла очень хорошо для меня, пока не произошёл контакт с Оконом (гонщик Renault Эстебан Окон), — написал Квят в своём Twitter. — До этого у меня был очень хороший темп и более свежая резина».

Российский пилот добавил, что у его болида после столкновения сломалась подвеска и переднее крыло, а также случился прокол колеса.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду «Мерседеса», одержал победу на Гран-при Австрии.

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