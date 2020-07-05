Казань, , 20:54 — REGNUM Футболисты «Оренбурга» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 5 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Денис Макаров, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Оренбург», в активе которого 23 балла, находится на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура РПЛ сыграли вничью с «Уфой». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.

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