Вена, , 19:11 — REGNUM Гонщик «Формулы-1», выступающий за команду «Мерседеса», Валттери Боттас одержал победу га Гран-при Австрии. Об этом 5 июля стало известно по результатам гонки.

Заезд открыл новый сезон чемпионата мира. Боттас, таким образом, одержал восьмую победу в своей карьере.

Второе место досталось гонщику Шарлю Леклеру, выступающему за команду «Феррари», третье место досталось команде «Макларен» и ее пилоту Ландо Норрису.

Российский гонщик Даниил Квят до финиша не добрался, так как на предпоследнем круге у него обнаружились проблемы с колесом.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в австрийском городе Шпильберге в период с 10 по 12 июля.