Уфа, , 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 5 июля на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В составе гостей голевыми действиями отметился Отман Эль-Кабир. У хозяев поля мяч забил Денис Терентьев.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Урал», в активе которого 32 балла, находится на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля футболисты «Тамбова» переиграли московский «Спартак» в выездном матче двадцать шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая 4 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 3:2.

Читайте также: «Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ