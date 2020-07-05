Ногинск, Московская область, , 10:50 — REGNUM 16-летний голкипер футбольного клуба из Ногинска «Знамя Труда» Иван Заборовский попал в реанимацию после попадания в него молнии. Об этом 5 июля сообщается на официальной странице команды в соцсети Instagram.

«В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния», — говорится в сообщении и добавляется, что в настоящее время футболист из-за этого находится в реанимации.

Кроме этого, уточняется, что, по данным клуба, несчастный случай произошел во время тренировки.

«Надеемся, что все плохое обойдёт его стороной», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили грозненский «Ахмат».