Грозный, , 23:12 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили грозненский «Ахмат». Встреча, завершившаяся со счётом 4:0, прошла 4 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

В составе гостей голевыми действиями отметились Федор Чалов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Андрей Семенов (автогол).

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Клуб «Ахмат», в активе которого 27 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля футболисты «Тамбова» переиграли московский «Спартак» в выездном матче двадцать шестого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Читайте также: «Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ