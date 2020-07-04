Москва, , 22:06 — REGNUM Игру московского футбольного клуба «Спартак», уступившего в матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбову» (2:3), прокомментировал бывший игрок столичного клуба Александр Мостовой.

«В «Спартаке» все играют кто в лес, кто по дрова, — цитирует Мостового «Чемпионат». — Начиная с главного тренера».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля футболисты «Тамбова» переиграли московский «Спартак» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 3:2.

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