Москва, , 20:55 — REGNUM Футболисты «Тамбова» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли московский «Спартак». Встреча, завершившаяся со счётом 3:2, прошла 4 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

В составе гостей голевыми действиями отметились Валерий Чуперка, Алексей Грицаенко и Владимир Обухов (пенальти). У хозяев поля мячи забили Зелимхан Бакаев (пенальти) и Джордан Ларссон.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России «Тамбов» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Спартак», в активе которого 32 балла, находится на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня футболисты московского «Спартака» в домашнем матче двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с клубом «Уфа». Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

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