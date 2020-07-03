Барселона, Испания, , 23:43 — REGNUM Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может вернуться в каталонскую «Барселону», информируют испанские СМИ.

Гарсия является воспитанником «блауграны». В 2017 году «Ман Сити» приобрел испанца за скромные 1,7 миллиона евро, которые были выплачены «каталонцам в качестве компенсации.

«Барселона» предприняла попытку вернуть воспитанника еще прошлым летом, но сделка не состоялась. По данным портала Sport. es, «блауграна» не потеряла надежды подписать Гарсию и планирует совершить переход защитника этим летом.

Действующее соглашение Гарсии с «горожанами» рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 13 матчей за основной состав «Сити» во всех турнирах, отличившись одним результативным пасом.