Флоренция, Италия, , 23:20 — REGNUM Экс-капитан «Ромы» Даниель Де Росси в скором будущем может стать главным тренером «Фиорентины», сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, легендарный итальянский футболист может возглавить команду в начале следующего сезона. Ранее Росси заявлял, что хочет попробовать свои силы в тренерском деле.

36-летний Де России прошлым летом покинул аргентинскую «Боку Хуниорс», с которой завоевал Копа Либертадорес, а спустя полгода объявил о завершении профессиональной карьеры.

На данный момент «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко в 29 турах. Сейчас команду возглавляет Джузеппе Якини, но ожидается, что специалист покинет клуб в межсезонье.