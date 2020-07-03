Валенсия, Испания, , 22:56 — REGNUM «Валенсия» опубликовала в своем «Твиттере» список игроков, включенных в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». В нее также был включен российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев.

Встреча 34-го тура «Гранада» — «Валенсия» состоится 4 июля в 23:00 по московскому времени.

Команды делят девятое и десятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав по 46 очков.

В текущем сезоне Черышев провел 20 матчей в составе «Валенсии», записав на свой счет один гол и одну голевую передачу.