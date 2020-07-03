Барселона, Испания, , 22:35 — REGNUM Согласно сообщениям журналиста Паоло Паганини, «Барселона» готова вновь совершить обмен игроками с «Ювентусом».

По данным источника, Гризманн может снова поменять игровую прописку. Ранее «блауграна» планировала включить французского нападающего в сделку по возвращению Неймара из «ПСЖ» или обменять в «Интер» на Лаутаро Мартинеса, но в обоих случаях переговоры зашли в тупик.

Известно, что «Барселона» заинтересована услугами двух игроков «Юве» — Адриена Рабьо и Дугласа Косты.

В нынешнем сезоне Гризманн набрал 18 (14+4) результативных баллов по системе «гол+пас» в 43 матчах во всех турнирах за «Барселону».

Напомним, что ранее в результате обмена с «Ювентусом» состав «каталонцев» пополнился хавбеком Миралемом Пьяничем, взамен был отдан бразилец Артур.