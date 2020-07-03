Москва, 3 июля 2020, 21:26 — REGNUM 3 июля финский коллектив HAVU и команда Hard Legion встретились в рамках полуфинала нижней сетки онлайн-турнира Hellcase Cup 8. Матч завершился волевой победой Hard Legion со счетом 2:1.
В этой встрече вместо Forester’а в составе Hard Legion выступал Макс «THRONE» Семенов.
Счет по картам:
Overpass: HAVU 16:14 Hard Legion
Train: HAVU 19:22 Hard Legion
Dust2: HAVU 11:16 Hard Legion
Самым ценным игроком встречи был признан молодой российский киберспортсмен Владислав «Krad» Кравченко, коэффициент k/d которого составил 1,3.