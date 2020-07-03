Лондон, , 20:33 — REGNUM Бывший хавбек «Ливерпуля» Джон Барнс высказал свое мнение касательно шансов «Манчестер Юнайтед» взять в ближайшие несколько лет чемпионство АПЛ.

«У «Манчестера» всегда должны быть большие надежды, ведь это же «МЮ». Но реальность такова, что они пятые в АПЛ.

В настоящее время они очень отстают от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Потенциально «МЮ» может быть конкурентоспособным, но факт того, что Бруну сходу отлично заиграл, не исправит ситуацию здесь и сейчас.

Глупо говорить, что в следующем году они поборются за чемпионство. У них большой потенциал, «МЮ» провел 14 великолепных игр, но впереди много работы. Я не хочу увлекаться, подумав, что в следующем году «Ман Юнайтед» составит конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Манкунианцы купили хорошего игрока, у них есть хорошая команда. Если команда достигнет гармонии, тогда они могут быть конкурентоспособными, но они все еще очень сильно отстают от «Ливерпуля», — приводит слова Барнса портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает пятое место в АПЛ, набрав 52 очка в 32 матчах, такой же результат у «Вулверхэмптона», расположенного строчкой ниже.