Подольск, Московская область, , 20:16 — REGNUM Санкт-петербургское «Динамо» на своей официальной странице в сети сообщило о подписании защитника подольского «Витязя» Михаила Епишина. Срок действия контракта с клубом ВХЛ рассчитан на один игровой сезон до 30 апреля 2021 года.

В общей сложности Епишин провел 64 встречи в Высшей хоккейной лиге, набрав 11 (3+8) баллов за результативность. В Континентальной хоккейной лиге на его счету 2 (1+1) очка в 55 матчах.

В минувшем сезоне Михаил Епишин провел 30 матчей в ВХЛ за петербургское «Динамо» по программе сотрудничества между клубами, набрав 5 результативных передач.