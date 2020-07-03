Турин, Италия, , 19:31 — REGNUM Следующий матч, который Джанлуиджи Буффон проведет в воротах туринского «Ювентуса», станет для него 648-м в итальянских чемпионатах, передает La Repubblica в пятницу, 3 июля.

Буффон станет абсолютным рекордсменом чемпионата страны, превзойдя по числу проведенных матчей экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини.

На высшем уровне Буффон выступает с 1995 года, то есть на протяжении уже 25 лет, и за это время побил и многие другие рекорды, в частности, по продолжительности «сухой» серии, напоминает издание.

Следующий матч «Ювентус» проведет 4 июля против земляков из «Торино».