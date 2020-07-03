Москва, , 17:47 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рекомендовал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову отказаться от намеченного на сентябрь 2020 года боя с временным чемпионом Джастином Гэтжи из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Всё-таки потеря отца — это большое горе», — сказал Харитонов изданию «Чемпионат».

Он отметил, что Абдулманап Нурмагомедов «был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба».

«Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», — добавил Харитонов.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, а затем доставлен самолётом в московский госпиталь, где у него подтвердился диагноз COVID-19. Несмотря на длительное лечение, спасти Абдулманапа Нурмагомедова не удалось.

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