Москва, , 15:41 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю выразил соболезнование семье и близким отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался на 58-м году жизни.

«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди… Соболезнования семье и близким», — цитирует Цзю портал Sport24.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Москвы. У него был выявлен коронавирус. Позднее он перенёс инсульт и находился в коме, после чего долгое время был в тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.