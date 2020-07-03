Рыбинск, Ярославская область, , 14:48 — REGNUM К первому предсезонному тренировочному сбору приступила мужская сборная России по биатлону. Об этом 3 июля сообщили в тренерском штабе команды.

Отмечается, что сбор проходит в Рыбинске Ярославской области. Основная и резервная команды 2 июля заехали в центр лыжного спорта «Демино».

Перед началом тренировочных занятий спортсмены и тренеры сдали тесты на коронавирус. Сбор в Рыбинске продлится до 22 июля.

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