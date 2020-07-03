Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Чемпионат Казахстана по футболу приостановят с 5 июля из-за ужесточения карантина в стране, сообщили 3 июля в пресс-службе профессиональной футбольной лиги республики.

«Таким образом, проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта в Казахстане вводится двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране. На это время запрещается проводить спортивные соревнования. Разрешаются индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

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