Москва, , 14:34 — REGNUM Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов снова вошёл в тренерский совет Федерации гандбола России (ФГР). Об этом 3 июля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что ФГР провела 3 июля заседание, на котором был утверждён новый состав тренерского совета.

В него, помимо Трефилова, нынешний главный тренер женской сборной России Амброс Мартин, а также наставник мужской команды Велимир Петкович.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Трефилов ушёл с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.

Читайте также: Трефилов ушёл с поста главного тренера женской сборной России по гандболу