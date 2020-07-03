Флоренция, Италия, 3 июля 2020, 14:25 — REGNUM Итальянская «Фиорентина» может купить полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом 3 июля сообщил журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
Отмечается, что в услугах Миранчука заинтересованы несколько итальянских клубов, в котом числе «Фиорентине», которой предлагали купить российского футболиста.
Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуется другой итальянский клуб — «Милан».
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