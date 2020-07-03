Москва, , 14:13 — REGNUM Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!» — написал Кадыров в Telegram-канале.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в больницу Москвы. У него был выявлен коронавирус. Позднее он перенёс инсульт и находился в коме, после чего долгое время был в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

В середине июня сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идёт на поправку.

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