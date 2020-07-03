Оренбург, , 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается. Об этом 3 июля заявил член попечительского совета клуба Василий Столыпин, сообщает Sport24.

«Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двухстороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное», — сказал Столыпин.

Он добавил, что на матч клуб написал просьбу казанскому «Рубину» о переносе матча. Кроме того, под вопросом проведение игры с ЦСКА.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов сообщил, что у трёх футболистов команды диагностировано воспаление лёгких.

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