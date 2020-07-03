Оренбург, , 13:52 — REGNUM У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировано воспаление лёгких. Об этом 3 июля рассказал главный тренер команды Константин Парамонов, сообщает «Чемпионат».

"Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Трое футболистов с воспалением лёгких», — сказал Парамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.

В «Оренбурге» ранее было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом, в том числе у шести футболистов.

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