Москва, , 13:42 — REGNUM Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею в сезоне 2019/20. Об этом 3 июля сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

Отмечается, что федерация учитывала результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф. Победителем чемпионата признан ЦСКА.

Второе место поделили казанский «Ак Барс» и санкт-петербургский СКА, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали достались московскому «Динамо».

Напомним, ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Плей-офф был прерван после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

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