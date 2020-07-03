Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Сменить название команды по американскому футболу «Вашингтон Редскинз» попросила компания FedEx, которая является спонсором клуба. Об этом 3 июля сообщает CBN.

«Мы передали в клуб нашу просьбу о смене названия», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что название команды носит расистский характер. «Редскинз» означает «краснокожие», а эмблемой клуба является изображение индейца.

Примечательно, что FedEx сотрудничает с «Вашингтоном» уже более 20 лет. В 1999 году компания выкупила название стадиона клуба. Кроме того, исполнительный директор FedEx Фредерик Смит владеет частью акций клуба.

В конце июня под давлением общественности «Вашингтон Редскинз» исключил своего имя основателя Джорджа Престона Маршалла из списка выдающихся людей, потому что до 1962 года он отказывался принимать в команду чернокожих футболистов. Вместо него в этот список включили первого негритянского игрока в истории клуба Роберта Митчелла.