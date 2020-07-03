Нижний Новгород, , 12:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» будет играть в регулярном чемпионате Лиги чемпионов в сезоне 2020/21. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе турнира.

Организаторы турнира представили список из 28 команд, среди которых оказался «Нижний Новгород». Они начнут регулярный сезон без участия в квалификации.

Всего в турнире примут участие 32 клуба, которые будут разделены на четыре группы по восемь команд. Оставшиеся четыре участника будут определены по итогам отбора.

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