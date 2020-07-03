Монреаль, Канада, , 12:02 — REGNUM Стратегический план работы до 2024 года приняло Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что 15 мая исполком WADA согласовал план, а сейчас он был единогласно утверждён советом учредителей агентства.

«Стратегические приоритеты, изложенные в плане, будут определять путь, который WADA пройдёт в течение следующих пяти лет», — сказал глава WADA Витольд Банька.

План WADA предполагает, в частности, расширение охвата антидопинговых программ, привлечение спортсменов к разработке политики агентства, а также взаимодействие со всеми, кто занимается борьбой с допингом.

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