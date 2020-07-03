Оренбург, , 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга».

"Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе матча на резервную дату 19 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб о дополнительно сообщит о решении, которое будет принято соперником.

Как сообщало ИА REGNUM, «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром». Причиной стала невозможность команды выйти на поле из-за коронавируса у шести футболистов.

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