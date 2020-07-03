Лос-Анджелес, США, 3 июля 2020, 11:05 — REGNUM Один из представителей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 3 июля сообщает ESPN.

Отмечается, что после подтверждения положительного результата «Клипперс» закрыли свой тренировочный центр.

При этом руководство клуба рассчитывает до 8 июля возобновить подготовку к продолжению сезона.

Напомним, 12 марта НБА прервала регулярный чемпионат. Предполагается, что оставшуюся часть сезона 2019/20 доиграют 22 команды в Орландо (штат Флорида).

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