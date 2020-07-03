Монако, , 10:16 — REGNUM Рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам отложила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца июля. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что 29−30 июля пройдёт заседание совета World Athletics. До этого рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) остановит свою деятельность и не будет рассматривать вопрос о выдаче нейтрального статуса.

Такое решение принято в связи с тем, что ВФЛА в срок до 1 июля не выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.

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