Лондон, , 09:59 — REGNUM Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в «Севилью». Об этом 3 июля сообщает The Sun.

По информации издания, Аррисабалага может стать игроком «Севильи» на правах аренды. При этом отмечается, что главной сложностью перехода является высокая зарплата футболиста, которая составляет €8 млн в год.

Ранее сообщалось, что в долгосрочной аренде Аррисабалаги заинтересован другой испанский клуб — «Валенсия».

Читайте ранее в этом сюжете: Самый дорогой вратарь мира может перейти в «Валенсию»