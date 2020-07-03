Барселона, Испания, , 08:44 — REGNUM Бывший футболист «Барселоны» Хави может стать главным тренером каталонского клуба. Об этом 3 июля сообщил журналист Франсеск Агилар в Twitter.

По информации источника, Хави принял предложение вернуться в «Барселону» в сезоне 2020/21, но уже в качестве главного тренера. Сейчас он возглавляет катарский клуб «Аль-Садд».

Отмечается, что нынешний главный тренер команды Энрике Сетьен доработает до конца сезона либо будет уволен по ходу текущего чемпионата.

Ранее сообщалось, что у футболистов «Барселоны» произошёл конфликт с Сетьеном после матча с «Сельтой» (2:2).

Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер «Барселоны» прокомментировал конфликт с футболистами