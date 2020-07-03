Шеффилд, Великобритания, , 07:41 — REGNUM «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Шеффилда» голы забили Сандер Берге (31), Ли Муссе (69) и Оливер Макбарни (84). «Тоттенхэм» ответил голом нападающего Харри Кейна на 90-й минуте.

На сегодняшний день «Шеффилд» набрал 47 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идёт на девятом месте с 45 очками.

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