Манчестер, Великобритания, , 07:29 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили Кевин Де Брёйне (25), реализовавший пенальти, Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45). Кроме того, автоголом отметился хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен (66).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 66 очков и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» ранее досрочно стал чемпионом Англии, на счету команды 86 очков.

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