Шпильберг, Австрия, , 01:32 — REGNUM В австрийском Шпильберге 3 июля стартует программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гран-при Австрии пройдёт 3−5 июля на трассе «Ред Булл Ринг».

Начало сезона из-за пандемии нового коронавируса было отложено почти на четыре месяца.

Основным фаворитом сезона в этом году традиционно считается пилот Mercedes шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В качестве главных конкурентов Хэмилтона рассматриваются его коллега по команде финн Валттери Боттас, Шарль Леклер и Себастьян Феттель из Ferrari, а также Макс Ферстаппен изRed Bull.

В Кубке конструкторов ожидается традиционное для последних лет доминирование Mercedes.

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квята предыдущий сезон завершил на 13-й позиции, с одним третьим местом на Гран-при Германии. Сезон 2020 года станет для него шестым в «Формуле-1».

Напомним, в первоначальных планах сезона 2020 года значились рекордные 22 этапа. В настоящее время объявлено о проведении восьми этапов (всего предполагается провести 15−18 гонок).

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В Австрии первая часть свободных заездов стартует в пятницу в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу 4 июля в 13:00 стартует третья свободная практика, а в 16:00 — квалификация. Финальная гонка начнётся в воскресенье 5 июля в 16:10.

Как сообщало ИА REGNUM, команда «Формулы-1» Mercedes в знак борьбы против расизма и дискриминации сменила цвет своего болида на чёрный. Отмечается, что гоночные комбинезоны пилотов Mercedes также сменят свой основной цвет с белого на чёрный, а на шлемах будут размещены призывы к борьбе против расизма и дискриминации.

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