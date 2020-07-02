Бремен, Германия, , 23:47 — REGNUM «Вердер» из Бремена не смог обыграть «Хайнденхайм» в первом переходном матче за право выступать в высшем дивизионе Германии Бундеслиге.

В последние минуты встречи «Вердеру» пришлось справляться с давлением соперника в меньшинстве, так как на 87-й минуте защитник Никлас Мойсандер был удален с поля. Однако, «Хайденхайм» не смог воспользоваться численным преимуществом, сохранив счет нетронутым — 0:0.

Ответный матч на домашней арене «Хайденхайма» пройдет 6 июля в 21:30 по московскому времени.