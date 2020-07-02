Бергамо, Италия, , 22:55 — REGNUM «Аталанта» взяла вверх над «Наполи» со счетом 2:0 в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч прошел на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

«Аталанта» заполучила преимущество, открыв счет на 47-й минуте встречи. Бывший полузащитник Марио Пашалич с помощью передачи Алехандро Гомес отметился пятым голом в этом сезоне. На 55-й минуте немецкий защитник Робин Госенс установил окончательный счет встречи с передачи Рафаэль Толои, на счету немца восемь мячей в текущем розыгрыше чемпионата.

«Аталанта» набрала 60 очков в 29 турах и, таким образом, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Наполи» с 45 очками на счету идёт на шестом месте.

В следующем туре «Аталанта» будет на выезде противостоять «Кальяри», а «Наполи» примет на домашней арене «Рому».