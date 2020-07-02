Мюнхен, Германия, , 22:30 — REGNUM В интернете появились изображения нападающего «Манчестер Сити» Лерой Сане в форме мюнхенской «Баварии».

Твиттер-аккаунт под названием Actu Foot опубликовал фотографии Лерой Сане в форме «Баварии». Ранее появилась информация, что футболист заключил пятилетний контракт с баварским клубом, однако официального подтверждения еще не поступало.

https://twitter.com/ActuFoot_/status/1278764402372685824

24-летний вингер пропустил большую часть нынешнего сезона, получив разрыв крестообразной связки в первом матче Суперкубка Англии. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.