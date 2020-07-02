Бордо, Франция, , 22:14 — REGNUM Главный тренер французского «Бордо» Паулу Соуза в ближайшее время покинет команду, информирует портал RMC.

По данным источника, 49-летний наставник сообщил о своем решении покинуть пост главного тренера «Бордо» на сегодняшней тренировке, попрощавшись с командой. Причиной ухода специалиста стали его разногласия с руководством клуба.

Напомним, что чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, чемпионом стал «ПСЖ». «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице, накопив 37 балла в 27 турах.

Сообщается, что португальский тренер попал в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Милана».