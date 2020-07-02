Вольфсбург, Германия, , 21:25 — REGNUM Форвард столичного ЦСКА Федор Чалов может продолжить свою карьере на острие нападения «Вольфсбурга».

Согласно сообщениям немецкого портала Fussball Transfers, 22-летний россиянин является одной из трёх приоритетных трансферных целей «Вольфсбурга» на грядущее межсезонье.

В текущем сезоне Чалов вышел на поле в 34 матчах за московских «армейцев», в которых записал на свой счет 11 (6+5) очков по системе «гол+пас».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 14,5 миллиона евро.