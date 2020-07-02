Париж, , 21:12 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди рассказал, почему принял решение покинуть «Интер».

Напомним, что прошлым летом аргентинец был отдан в годовую аренду в «ПСЖ» из «Интера» с правом выкупа. Таким образом, в конце мая этого года Икарди заключил полноценный контракт с «парижанами».

«Для меня было важно сделать шаг вперед в карьере. Мне 27 лет, я провел много времени в Италии. Я хотел прийти в клуб, как «ПСЖ», чтобы выигрывать титулы и подняться на более высокий уровень. Мне нужно было развиваться», — приводит слова аргентинского форварда пресс-служба «ПСЖ».

В общей сложности Икарди провел 219 матчей за «Интер», в которых отличился 124 голами и 28 результативными передачами.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции на его счету 24 (20+4) результативных балла по системе «гол+пас» в 31 матче.